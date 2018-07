Moisés diz que gol aumenta sua confiança no Palmeiras

Uma das boas novidades do Palmeiras no torneio disputado semana passada no Uruguai foi a participação do meia Moisés. Ele marcou um gol contra o Libertad, no primeiro jogo da Copa Antel, e ainda apareceu bem no confronto com o Nacional. Para o jogador, ter marcado logo em seu primeiro jogo pelo novo clube lhe dá maior confiança.

"Para mim também foi muito importante, já que cheguei agora, entrosamento com a equipe, ambiente de jogo, por mais que a gente treina, a diferença se faz nos jogos. Acabei marcando também no torneio, isso eleva a confiança e dá moral para o início do estadual", disse o jogador, que chegou no início do ano após atuar no Rijeka, da Croácia.

Apesar da perda do título para o Nacional, nos pênaltis, o meia considera positiva a participação do Palmeiras na competição e acredita que ela possa ajudar a equipe na sequência da temporada.

“Eu avalio como positivo nossa participação no torneio, um torneio com uma pitada de Libertadores, com adversários acostumados a disputar competições de alto nível, jogos de muita exigência. Claro que queríamos o título, fomos lá para isso, mas o principal objetivo era a nossa preparação, por isso avalio como positivo", analisou.

A boa atuação, inclusive, faz com que Moisés comece a temporada com boas chances de aparecer entre os titulares na partida contra o Botafogo-SP, às 19h30, domingo, em Ribeirão Preto, pela estreia no Campeonato Paulista.