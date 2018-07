Moisés diz ter recusado proposta do futebol árabe para ficar no Palmeiras

O meia Moisés, do Palmeiras, afirmou nesta terça-feira que recebeu recentemente uma proposta para deixar o Palmeiras. Em entrevista ao canal Fox Sports o jogador contou que um clube dos Emirados Árabes Unidos enviou ao seu empresário uma oferta, que foi recusada pelo time paulista. Porém, as conversas devem continuar nos próximos dias.

"Eu tenho proposta dos Emirados Árabes, não sei o time, mas o meu empresário sentou com o Palmeiras, em um primeiro momento o Palmeiras não aceitou, e a gente tem conversado", disse o jogador. Moisés está no clube desde 2016 e tem contrato até dezembro de 2020. No último domingo o meia marcou um dos gols da vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 do Palmeiras explicou que apesar da procura, a tendência é para que continue no clube. "Acredito que eu vou ficar. O Palmeiras está feliz comigo, eu estou feliz no Palmeiras. Nesse primeiro momento a conversa é pela permanência. Nos próximos dias, a gente deve acertar isso", comentou o meia. Moisés tem 84 partidas e oito gols com a camisa do time.

Nesta janela de transferências a diretoria do Palmeiras conseguiu fazer vendas expressivas, como as saídas de Keno, Tchê Tchê e Fernando, foram as negociações de atletas pouco utilizados recentemente, como Fuzato, João Pedro e Roger Guedes. A diretoria também recusou uma investida da China pelo atacante Dudu.