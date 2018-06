Moisés e Dracena treinam e podem enfrentar o Corinthians

A volta do Palmeiras aos treinamentos, na tarde desta terça-feira, indica que a equipe poderá ter novidades no clássico diante do Corinthians, sábado, na Arena Corinthians. Pelo menos no banco de reservas. O zagueiro Edu Dracena e o meia Moisés participaram da atividade no campo na Academia de Futebol com o restante do grupo. Os dois fizeram um trabalho diferenciado de treinamentos com uma pré-temporada mais longa que o restante do grupo.

A presença na lista de relacionados para o clássico vai depender, obviamente, da maneira como vão se comportar após a carga de treinamentos desta terça-feira. Ambos treinaram durante todo o período. O zagueiro ainda não foi relacionado para uma partida em 2018; Moisés atuou apenas alguns minutos na vitória sobre o Bragantino, na quarta rodada do Campeonato Paulista.

O treino desta tarde também contou com a presença do atacante Borja. O camisa 9 fez atividades com o preparador físico Marco Aurélio Schiavo, mas com uma proteção no joelho - ele ficou fora do empate com a Ponte Preta por causa de dores. Há a expectativa de que ele tenha condições de jogar o clássico.

O lateral Diogo Barbosa, que está em transição entre a parte física e técnica, também foi para campo, mas usando tênis. Ele sofreu uma torção no tornozelo esquerdo há pouco mais de um mês. Por causa da gravidade da lesão, ele tem menos chances de atuar no fim de semana.