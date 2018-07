Moisés é relacionado e deve voltar ao Palmeiras neste domingo

O técnico Cuca faz mistério sobre a escalação do Palmeiras, mas deve promover o retorno de Moisés ao meio de campo diante do Botafogo, neste domingo, no Estádio Luso Brasileiro. Recuperado de lesão, o meia foi relacionado para a partida, válida pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Moisés se recuperava de lesão muscular sofrida diante do Santos, mas treinou normalmente nos últimos dias e está à disposição de Cuca. Neste sábado, ele voltou a trabalhar ao lado dos colegas, foi relacionado pelo treinador e pode aparecer como substituto de Tchê Tchê, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Cuca, no entanto, preferiu não confirmar a escalação titular para domingo. Se a entrada de Moisés parece certa, o treinador deixou no ar a possibilidade de fazer pelo menos mais uma alteração, no ataque. Ele admitiu que pode optar pela escalação de um atacante, provavelmente Leandro Pereira ou Barrios. Neste caso, Erik voltaria para o banco.

De resto, a escalação palmeirense será a mesma que perdeu para o Atlético-MG no último domingo. A equipe vai a campo com: Vagner; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Erik (Barrios ou Leandro Pereira).

CONFIRA OS RELACIONADOS:

Goleiros: Jailson e Vagner

Laterais: Egídio, João Pedro e Zé Roberto

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Allione, Cleiton Xavier, Fabrício e Moisés

Atacantes: Dudu, Erik, Lucas Barrios, Leandro Pereira, Rafael Marques e Róger Guedes