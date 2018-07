Moisés Egert deixa o comando do XV de Piracicaba Moisés Egert não é mais o técnico do XV de Piracicaba. Ele mesmo entregou o cargo depois de sentir a forte pressão dentro do clube, que está ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista. A derrota para o Catanduvense por 2 a 0, em pleno Estádio Barão da Serra Negra, no último domingo, foi decisiva para a sua saída.