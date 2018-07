Moisés espera aproveitar lesão de Arana para se firmar no Corinthians

O lateral-esquerdo Moisés foi um dos atletas mais criticados pela torcida na derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, no último sábado, na Arena Corinthians. O jogador se defende e alega que lhe falta ritmo de jogo para mostrar um melhor futebol e que espera aproveitar a lesão de Guilherme Arana para se firmar e mostrar que pode ser importante para o time de Fábio Carille.

“Preciso de sequência. O Arana vinha jogando bem e eu não tinha oportunidade. Nesse período que ele estiver machucado, espero receber chances para pegar ritmo e confiança e mostrar futebol para a torcida e meus companheiros”, comentou o lateral, que deverá substituir Arana, que só deve voltar a jogar em outubro.

O jogador foi defendido pelo técnico Fábio Carille. Na opinião do treinador, Moisés tem uma ingrata missão de ter que substituir o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Brasileiro e seria natural ele não apresentar o mesmo futebol do titular. Moisés concorda com o chefe.

“O Arana vive um momento muito bom e tem nos ajudado bastante. Ele é um dos destaques da nossa equipe e do Brasileiro. A minha opinião, é o melhor lateral-esquerdo do Brasil no momento. Eu procuro fazer meu futebol e quero ajudar os meus companheiros da melhor forma possível”, completou.