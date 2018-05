Moisés fica perto de retorno no Palmeiras, mas ainda é dúvida contra o Cruzeiro

O meia Moisés contrariou as previsões do departamento médico do Palmeiras e está perto de voltar a jogar. Há vinte e três dias de uma lesão na coxa esquerda, ele já treina sem restrições e deve voltar a ficar à disposição do técnico Roger Machado.

A previsão inicial era de que ele poderia ficar fora até seis semanas. Apesar de já estar em fase final de recuperação, ele ainda é dúvida para o duelo contra o Cruzeiro, nesta quarta, em Belo Horizonte.

Quem também pode voltar a ficar à disposição é Artur, que ainda não atuou na temporada. Ele também está na reta final da recuperação de cirurgias no tornolezo direito feitas em fevereiro e abril.

Após perder para o Sport por 3 a 2 em casa, o Palmeiras joga contra os mineiros para tentar voltar às primeiras posições da tabela. Com 11 pontos, o time alviverde está na 7ª posição, a três pontos do líder Flamengo.