Moisés ganha apoio de Carille no Corinthians: 'Ele é muito jovem'

Moisés tem sido um dos atletas mais criticados pela torcida do Corinthians, mas o técnico Fábio Carille não pretende "desistir" do jogador e aponta que a idade do lateral, de 22 anos, é algo que precisa ser levado em consideração.

O jogador tem uma ingrata missão nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e, provavelmente, nos dois jogos da Copa Sul-Americana, contra o Racing-ARG. Ele é o substituto imediato de Guilherme Arana, que se recupera de lesão e deverá ficar fora do time por cerca de mais um mês.

"O Moisés é jovem demais. As coisas aconteceram tudo muito rápido para ele. Há dois anos, ele estava jogando no Olé Brasil, depois foi para o Bragantino, Bahia e agora está no Corinthians. A gente tem que passar confiança para ele", disse Carille, em entrevista exclusiva ao Estado.

Natural de São Paulo (SP), Moisés passou pela base do Palmeiras, Olé Brasil e Internacional. Ele se profissionalizou no Comercial-SP e antes de chegar ao Bragantino, onde apareceu com destaque em 2015, atuou também no Madureira.

Mais do que acreditar em Moisés, insistir nele é, no momento, a única opção de Carille. O treinador não conta com nenhum outro jogador que possa atuar na posição em condições de atuar. Marciel é uma possibilidade, mas ele ainda aguarda liberação dos médicos, pois faz tratamento contra um problema capilar e o remédio que toma contém substâncias consideradas dopantes.