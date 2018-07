Moisés ganha chance de apagar última atuação pelo Corinthians

Uma das novidades do Corinthians para enfrentar o Atlético-PR, sábado, às 19h, na Arena Corinthians, é o lateral-esquerdo Moisés. Ele entrará no lugar de Guilherme Arana, suspenso, e espera aproveitar a nova oportunidade para apagar a má impressão deixada em sua última exibição com a camisa alvinegra.

Ele jogou contra o Patriotas, pela partida de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana e não foi bem. O time colombiano explorou bastante as jogadas em cima do lateral, no confronto que terminou empatado por 1 a 1. No Campeonato Brasileiro, ele fará a estreia neste sábado.

Arana, o titular, acredita que seu substituto saberá aproveitar a oportunidade. "Ele está preparado e trabalha bastante. Passei por isso quando estava o Fábio Santos e o Uendel por aqui, mas nunca deixei de trabalhar e esperar pelo meu momento", destacou.

Moisés chegou no começo da temporada, após ser emprestado para o Bahia. Nesta temporada, ele fez nove jogos, sendo quatro deles como titular, sendo três pelo Campeonato Paulista e um pela Sul-Americana. Na época, Arana estava junto com o volante Maycon defendendo a seleção brasileira sub-20.

Além de Moisés, outra novidade deve ser Marquinhos Gabriel. O meia é o mais cotado para substituir Rodriguinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.