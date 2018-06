Moisés leva seis pontos na testa após choque com lateral do Ceará

O meia Moisés, do Palmeiras, precisou levar seis pontos na testa após o choque com o lateral-direito Pio, do Ceará, no duelo de domingo em Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, que terminou empatado por 2 a 2.

"Obrigado a todos que mandaram mensagem. Tomei seis pontos, mas estou bem. Não importa quantas vezes você cai, mas sim quantas você levanta e segue lutando", escreveu o jogador em suas redes sociais.

Na disputa pelo alto, o cearense acertou o cotovelo na cabeça do meia e foi sancionado com cartão amarelo. Moisés começou no banco, poupado para evitar desgaste, entrou aos 29 minutos e sofreu a pancada menos de dez minutos depois.