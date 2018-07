Moisés Moura e Héverton voltam à Lusa para jogos-treino

Na quinta-feira, o adversário será o Palmeiras, às 10 horas, na Academia de Futebol, em São Paulo. No sábado, a Portuguesa vai até o Vale do Paraíba enfrentar o Taubaté, às 19h30. Os jogos servem para o técnico Edson Pimenta prepare o time para encarar o Cruzeiro no próximo dia 6, pela sexta rodada do Brasileirão.

Moisés Moura, contratado no início da temporada, está recuperado de uma lesão muscular e deve fazer parte da delegação para os duelos. Assim como Héverton. O meia passou por uma cirurgia de correção de uma hérnia inguinal e está de volta aos treinamentos.

"Não consegui jogar 100% em nenhum jogo, sempre joguei com dores. Este tempo parado foi importante para zerar a inflamação e agora é recuperar a parte física, a musculatura, estar bem tecnicamente e ajudar a Lusa após esta pausa", afirmou Moisés Moura.

O técnico ainda tem outros três jogadores no departamento médico. O meio-campista Muralha se recupera de uma lesão do pé e deve ficar de fora por pelo menos mais dois meses, assim como o volante Alê, com problema no joelho. Diego Vianna, por sua vez, rompeu o ligamento cruzado e está fora da temporada.