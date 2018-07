Moisés nega protagonismo e diz que força do elenco garantiu título ao Palmeiras

O meia Moisés recusou nas entrevistas concedidas neste domingo a se ver como um dos protagonistas do título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras. Para o jogador, a campanha vitoriosa, sacramentada com o 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, teve como segredo a união coletiva e a renúncia de objetivos individuais para que o clube voltasse a ser campeão no torneio nacional após 22 anos.

Moisés, de 28 anos, chegou ao Palmeiras como desconhecido, após deixar o Rijeka, da Croácia. Durante a competição, ele se mostrou fundamental e dono de grande regularidade, ao atuar em 34 dos 37 jogos ate agora, com três gols marcados. "Quando se fala do Palmeiras, você fica em dúvida sobre quais foram os melhores. É uma prova do quanto é qualificado esse grupo", elogiou.

A participação dele ao longo do ano rendeu um gol no clássico com o Corinthians, no Itaquerão, momento marcante na campanha do título. Moisés contou que o ambiente no grupo foi importante para que a conquista se confirmasse. "Tínhamos jogadores tão estrelados, tão campeões, e que aceitaram ser reservas. Não tem como falar de mim individualmente. O grupo é maravilhoso", disse. O jogador contou que reuniões na última semana serviram para preparar o ambiente para a decisão.

Com a conquista antecipada, o elenco do Palmeiras vai ganhar dois dias de folga. O time só se reapresenta na quarta-feira na Academia de Futebol para os últimos treinos do ano. O compromisso final da temporada será no domingo, contra o Vitória, às 17 horas, em Salvador, pela última rodada do Brasileirão.