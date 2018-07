Moisés vê parada por sinalizadores como diferencial em empate

Teoricamente, o empate fora de casa acaba sendo um bom resultado no Campeonato Brasileiro, mas pelo que aconteceu na partida, o Palmeiras deixou o Couto Pereira lamentando o placar de 2 a 2 com o Coritiba. Afinal de contas, o time vencia até os últimos minutos, quando o jogo foi paralisado pelo fato de torcedores palmeirenses acenderem sinalizadores no estádio. Quando a partida voltou, o time da casa foi para cima e conseguiu o empate aos 49 minutos. Para o meia Moisés, a parada fez a diferença.

“Torcedor quer fazer a festa dele, mas o Coritiba estava desesperado e a gente estava marcando tranquilamente. Essa esfriada serviu para eles colocarem a cabeça no lugar e tiveram mais consciência”, disse o meia, em entrevista à Rádio Globo. “Viemos para ganhar. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas acertamos no segundo. É frustrante, mas sabemos que era difícil e pelo menos levamos um ponto”, analisou o palmeirense.

O goleiro Fernando Prass lamentou a falta de atenção no gol marcado por Leandro. “A bola foi alçada na área, perdemos a primeira, a segunda e a terceira bola, o Leandro acertou um belo chute e não podemos deixar o jogador sozinho desse jeito”, reclamou. “Deixamos a desejar porque jogador não pode ter tanta facilidade para finalizar. É frustrante, porque a gente estava vencendo e era importantíssimo uma vitória aqui”, lamentou.

Com o resultado, o Palmeiras chegou aos 16 pontos, assim como o Inter, mas fica à frente do time gaúcho apenas pelo saldo de gols (sete contra cinco). O problema, porém, é que o time gaúcho ainda atuará nesta quinta-feira, contra o Atlético-MG.