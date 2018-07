Após descontar mágoa na comida, Moisés quer embalar no Palmeiras

Moisés passou por cirurgia no pé esquerdo e a previsão era de retornar aos gramados após quatro meses. Quase um mês antes do esperado, o meia já está em fase final de recuperação e pode ser aproveitado antes do período no Palmeiras. Frustrado com a lesão e por não poder jogar a Libertadores, o jogador acabou descontando sua ira na alimentação errada.

“Não foi fácil. Machuquei em um sábado e na terça-feira teve a estreia na Libertadores. Foi um baque muito grande e acabei até descontando na comida. Você fica em casa e acaba comendo bastante. Era um jeito de me distrair e isso pode acontecer na profissão, faz parte. Comecei o processo psicológico para voltar o quanto antes”, explicou o jogador. “Com dois meses e 20 dias estou liberado. A previsão era de quatro meses”, completou.

Feliz com a proximidade de retornar aos gramados, o meia mostra bom humor e projeta uma nova estreia pelo time alviverde. “Brinquei com minha esposa. Vou ter minha terceira estreia no Palmeiras. Joguei no Uruguai (torneio amistoso), depois um jogo oficial contra o Linense e vai ter agora. É um recomeço e espero recomeçar da melhor maneira possível”, projetou.