Mol Vidi x Chelsea: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Liga Europa

Mol Vidi e Chelsea se enfrentam nesta quinta-feira, às 15h55 (horário de Brasília), no Ferencváros Arena, pela sexta rodada do Grupo L da Liga Europa. Os ingleses estão assegurados na primeira colocação, enquanto o time húngaro luta pela segunda posição.

Mol Vidi x Chelsea terá transmissão da Fox Sports e acompanhamento em tempo real do Estado. O Chelsea lidera o grupo com 15 pontos e 100% de aproveitamento. O BATE Borisov é o segundo, com seis pontos, seguido pelo Mol Vidi também com seis e o PAOK com três.

Na última rodada da Liga, o Chelsea goleou o PAOK por 4 a 0 e o Vidi perdeu para o Bate por 2 a 0. O time inglês vem motivado por ter também derrotado o Manchester City por 2 a 0, no último sábado, e quebrado a invencibilidade do rival no Campeonato Inglês. Já o Vidi vem de três vitórias consecutivas. Na última, superou o Újpest por 2 a 0.

Escalações de Mol Vidi x Chelsea

Vidi: Kovacsik; Fiola, Juhasz, Vinicius e Stopira; Nego, Hadzic, Patkai e Hustzi; Milanov e Scepovic

Chelsea: Caballero; Zappacosta, Cahill, Christensen e Emerson; Fabregas, Loftus-Cheek e Barkley; Moses, Morata e Hudson-Odoi.