Moldávia comemora empate surpreendente contra a Rússia

A campanha 100% da seleção russa jogando em casa sob o comando do treinador Fabio Capello chegou ao fim neste domingo em Moscou, após um empate surpreendente com a Moldávia em 1 x 1 em partida do Grupo G das Eliminatórias da Eurocopa 2016.

Após seis vitórias em solo russo nos últimos dois anos, os jogadores comandados pelo técnico italiano pareciam rumar para mais um resultado positivo quando Artem Dzyuba, aos 28 minutos da segunda etapa, sofreu um pênalti que ele mesmo converteu, fazendo valer a supremacia russa na partida.

Mas um minuto mais tarde, a seleção da Moldávia empatou com o capitão Alexandru Epureanu escorando de cabeça após escanteio cobrado por Dedov, fazendo com que o time visitante, que ocupa a modesta 82º colocação no ranking da Fifa, deixasse o campo saboreando um empate com sabor de vitória.