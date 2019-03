Moldávia x França: como assistir ao vivo ao jogo pela Eliminatória da Euro

Moldávia e França se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Zimbru, em Chisináu, na Moldávia, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Eurocopa 2020.

Moldávia x França terá transmissão do EI Plus. As seleções estão no Grupo H, ao lado de Albânia, Andorra, Islândia e Turquia. Ainda nesta sexta, outros dois jogos serão realizados pelo grupo: Andorra x Islândia e Albânia x Turquia.

Comandada por Mbappé, a França conquistou a última edição da Copa do Mundo e isso por si só já lhe deixa como o time a ser batido por todos. No ano passado, os franceses derrotaram o Uruguai por 1 a 0, no dia 20 de novembro, em sua última exibição nos gramados.

A Moldávia sabe que a missão é das mais complicadas, mas espera surpreender os campeões mundiais. No dia 21 de fevereiro, a equipe moldava perdeu para o Cazaquistão por 1 a 0, como preparação para as Eliminatórias da Euro. Depois dos franceses, a Moldávia enfrenta Turquia, Andorra e Albânia, na ordem.