Molecada do Palmeiras doa chuteiras para equipe maranhense após vitória na Copa do Brasil Sub-20

A garotada do Palmeiras teve um gesto bonito após vencer sexta-feira a equipe maranhense do Presidente Médici, por 8 a 0, em jogo válido pela Copa do Brasil Sub-20, que aconteceu no Allianz Parque: doar as chuteiras para os atletas rivais. A partida ocorreu antes da suspensão dos jogos pelo governo paulista por causa do agravamento da pandemia do novo coronavírus.

O jogo foi fácil e o Palmeiras sub-20 foi construído o marcador ao longo dos 90 minutos. A superioridade do time da casa era grande. Com o resultado, a equipe maranhense foi eliminada do torneio, mas sem antes receber um agrado dos palmeirenses. Os jogadores do time paulista doaram chuteiras para os rivais, enquanto a diretoria do clube forneceu alimentação para a delegação do Presidente Médici. Apesar da crise econômica provocada pela perda de receitas com a ausência de público nos estádios, o Palmeiras tem sido exemplo e alvo de elogios por honrar seu compromissos e não demitir funcionários.

Essa não é a primeira vez que o Palmeiras ajuda seus adversários de menor poder aquisitivo. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, o clube ajudou o Galvez, do Acre, adversário da primeira fase, a retornar ao seu estado de origem, doando as passagens, além de chuterias e bolas. O mesmo aconteceu em 2020 com a equipe feminina do time paulista. Após grande movimento nacional para ajudar atletas do Taboão da Serra que relataram a situação precária em que precisavam treinar e jogar, o Palmeiras fez doações de chuteiras e uniformes.

Os gols do time palmeirense foram marcados por Newton Williams (três), Marino (dois), Davi, Pedro Acácio e Vitinho. Newton é panamenho e chamou atenção da torcida alviverde nas redes sociais, em sua estreia oficial pelo clube. Torcedores sugeriram até que o jogador já fosse encorporado à equipe principal. O técnico Abel Ferreira relatou que o Palmeiras busca no mercado dois novos centroavantes para fazerem sombra a Luiz Adriano, único da função.

Na próxima fase da Copa do Brasil Sub-20, o Palmeiras enfrenta o vencedor do duelo entre o Náutico, de Pernambuco, e o Real Ariquemes, de Rondônio. O jogo acontece na próxima terça-feira.