Moledo pede que atuação contra o Grêmio sirva de 'parâmetro' para o Inter

O Internacional foi eliminado pelo arquirrival Grêmio nas quartas de final do Campeonato Gaúcho, mas deixou o gramado do Beira-Rio aplaudido na última quarta-feira, quando venceu por 2 a 0 em casa, após perder por 3 a 0 na ida. Mais do que isso, a atuação colorada convenceu e foi bastante exaltada pelos jogadores.

"Temos que levar esta partida como parâmetro. Jogamos muito bem. Não jogaremos as 38 rodadas (do Brasileirão) da mesma forma. Podemos jogar alguns jogos mal, mas precisamos dela como parâmetro. Este é o caminho", declarou o zagueiro Rodrigo Moledo nesta quinta-feira.

Moledo foi um dos destaques do Inter no triunfo e sofreu o pênalti que originou o primeiro gol, de Nico López. Ele aproveitou a lesão de Klaus para ter uma sequência de jogos e mostrar um bom futebol. Agora, espera seguir como titular na temporada.

"Tenho trabalhado forte. Tive uma sequência de três jogos seguidos, foi importante para mim. Não só eu, mas toda equipe foi bem, com empenho. Não veio a classificação, mas é assim que temos que jogar", comentou.

O elenco colorado se reapresentou nesta quinta e os titulares realizaram um trabalho regenerativo na academia, enquanto o restante do elenco foi a campo para um treino com bola sob o comando de Odair Hellmann. O próximo compromisso do Inter será diante do Vitória, pela quarta fase da Copa do Brasil, ainda sem data definida.