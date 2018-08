Moledo pede que Internacional tenha atenção com Pedro e elogia o Fluminense

O zagueiro Rodrigo Moledo pediu que o time do Internacional tenha cautela com Pedro, centroavante do Fluminense que lidera a artilharia do Brasileirão com dez gols. Pela 18ª rodada do torneio, as equipes vão se enfrentar às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no Maracanã, no Rio.

"A gente sabe da qualidade dele, é um jogador que saber fazer gols. A gente não pode dar espaço. Vamos ter atenção com ele também, assim como com toda a equipe do Fluminense", disse o defensor em entrevista coletiva concedida neste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Apesar do alerta especial para o centroavante, Moledo lembrou que o time carioca tem outros jogadores de qualidade. "Vamos enfrentar o Fluminense, que é uma equipe, não só o Pedro", disse o defensor do Internacional.

O elenco do time gaúcho, comandado pelo técnico Odair Hellmann, fez treino fechado no Beira-Rio neste sábado, a penúltima atividade antes da partida contra o Fluminense. O último trabalho de preparação para o confronto vai acontecer na manhã deste domingo.

O Internacional vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Mineiro, fora de casa, na última segunda-feira. A equipe gaúcha está em terceiro lugar na tabela de classificação, com 32 pontos ganhos, três a menos do que o São Paulo, líder do torneio.