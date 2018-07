Moledo treina com bola em reapresentação do Inter após vitória

Após vencer o lanterna Ceará e assumir a terceira colocação do Brasileirão, o Internacional se reapresentou nesta terça-feira CT Parque Gigante, em Porto Alegre. E, no treino que contou somente com reservas, o que mais chamou a atenção nesta tarde foi a presença de Rodrigo Moledo em trabalho com bola.

O zagueiro treinou ao lado de Brenner, Rithely e Thales numa atividade especial liderada pelo coordenador de performance, Élio Carravetta. Moledo se recupera de dores no joelho direito. Por conta do problema físico, ele ainda não entrou em campo desde o retorno do Brasileirão após o fim da Copa do Mundo da Rússia.

O clube ainda não divulgou prazo para o retorno do jogador ao time titular. Mas é improvável o seu retorno para o duelo contra o América-MG, na quinta-feira, no Independência, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Sem saber se poderá contar com Moledo, o técnico Odair Hellmann iniciou nesta terça a preparação para o jogo de quinta. Em campo, contou somente com os reservas e aqueles que não jogaram os 90 minutos na noite de segunda, caso do meia D'Alessandro e do atacante Leandro Damião, que entraram somente no segundo tempo da vitória sobre o Ceará por 1 a 0.

A atividade contou também com jogadores contratados recentemente pelo clube gaúcho, casos de Sarrafiore, Jonatan Alvez e Émerson Santos. Eles treinaram normalmente com os demais companheiros. Já os titulares fizeram somente trabalho regenerativo e físico na academia.

ACORDO

Uma disputa judicial entre o Inter e o ex-jogador Adriano Gabiru, com duração de quase dez anos, foi encerrada nesta terça-feira numa audiência de conciliação, na capital gaúcha. O ex-meia, figura histórica do clube, havia acionado o clube na Justiça por uma questão trabalhista em 2010 ao cobrar supostos valores que não teria recebido quando defendera o clube.

O acordo encerrou as pendências entre as duas partes, que não revelaram os detalhes do acerto. Além disso, segundo o Inter, o ex-atleta fez acordo para o clube utilizar sua imagem em atividades comerciais e institucionais.

Gabiru defendeu o Inter entre os anos de 2006 e 2008, mas fez história na final do Mundial de Clubes de 2006, quando anotou o gol da vitória do Inter sobre o Barcelona. Antes, participara da campanha vitoriosa na Copa Libertadores, do mesmo ano.