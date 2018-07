Rodrigo Moledo treina e deve reforçar Inter contra o Cruzeiro

O atacante Lucca e o lateral Zeca não são os únicos possíveis reforços do técnico Odair Hellmann para o jogo do Internacional contra o Cruzeiro, domingo, no Beira-Rio, pela terceira rodada do Brasileirão. Nesta quarta-feira, o grupo contou com o reforço do zagueiro Rodrigo Moledo.

Moledo foi baixa do time gaúcho na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no domingo. Um desconforto muscular na coxa esquerda tirou o defensor daquela partida e o mantinha como dúvida para o duelo do próximo fim de semana. Nesta quarta, porém, ele treinou normalmente no CT Parque Gigante e indicou que deve ter condições de jogo para o domingo.

A atividade também contou com Leandro Damião, que voltara ao time no fim de semana passado, e com os reforços Lucca e Zeca, apresentado nesta quarta. A dupla só aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ter condições de reforçar a equipe.

Se liberados, Lucca tem mais chance de ser relacionado para o jogo por vir de uma sequência de treinos. Já Zeca deve demorar um pouco mais para estrear. Ele não joga uma partida oficial desde outubro do ano passado, quando deixou o Santos em uma briga judicial já resolvida.

Com eles em campo, Odair comandou treino de posse de bola e finalização em campo reduzido num CT com reforço de segurança, após o protesto de cerca de 50 torcedores, na terça - eles haviam criticado jogadores e dirigentes, pedindo maior rendimento da equipe nos jogos.

O time do Inter voltará aos treinos na manhã desta quinta-feira, a partir das 9h30. Na sequência, o grupo terá mais duas sessões de trabalho em preparação para a partida contra o Cruzeiro.