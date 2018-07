Momento é de concentração, avisam zagueiros do Brasil

"Quanto ao ritmo pesado de concentração estamos acostumados, o sacrifício é válido para quem quer ser campeão do mundo. Nossa família entende que precisamos ficar longe", discursou Juan. Thiago Silva garante que até os momentos de músicas e brincadeiras ficam para depois. "Por enquanto estamos fazendo só a nossa preparação, estamos treinando bastante... Videogame, pagode, isso tudo fica meio de lado".

Zagueiro titular da Roma, Juan considera bom o ritmo do trabalho neste início de preparação do time. "O campeonato europeu sempre exige muito da gente, você chega um pouco cansado. Mas temos total confiança no trabalho aqui dentro, Dunga e Jorginho foram jogadores e conhecem esse tipo de problema. Queremos trabalhar num ritmo bom, é um pouco difícil no lado físico, mas queremos compensar para chegar bem na Copa".

O que os dois mais esperam, como quase todos, é que cheguem logo as partidas. Não só porque o fim do trabalho estará perto - e consequentemente, suas férias. "A ansiedade de chegar à competição é grande, porque nós só estamos tranquilos quando estamos jogando futebol. Aí passa rápido, e resolvemos as dúvidas que temos, inclusive."