Monaco contrata atacante El Shaarawy junto ao Milan

Enquanto luta para se reforçar e impedir a repetição das péssimas campanhas que obteve nas últimas temporadas, o Milan sofreu uma baixa nesta segunda-feira. O atacante Stephan El Shaarawy chegou a um acordo para defender o Monaco e está de mudança para o Campeonato Francês.

El Shaarawy ainda passará por exames médicos no clube do principado, mas ele próprio já admitiu a transferência. "Tive que tomar uma decisão em 24 horas, mas acho que fiz o correto para minha carreira", declarou em entrevista à Sky Sport.

O atacante tem 22 anos e é presença constante nas convocações da seleção italiana. O Monaco não confirmou, mas para tirá-lo do Milan teria desembolsado 16 milhões de euros (R$ cerca de 55,5 milhões). Além disso, pagaria 3 milhões de euros (R$ 10,4 milhões) de salários ao jogador por temporada.

El Sharaawy desembarcou no Milan em 2011/2012 e viveu sua melhor temporada em 2012/2013, mas caiu de produção com a chegada de Balotelli. Nos últimos dois anos, se viu envolto em uma série de lesões que o afastaram dos gramados e fizeram com que perdesse espaço no elenco.