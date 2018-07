Monaco anuncia saída do técnico Claudio Ranieri A trajetória do técnico Claudio Ranieri no comando do Monaco terminou no último final de semana, com o fim da temporada. Nesta terça-feira, o vice-presidente de futebol do clube francês, Vadim Vasilyev, anunciou que a diretoria chegou à decisão de não renovar com o treinador italiano, apesar de considerar a segunda colocação no Campeonato Francês, atrás do campeão Paris Saint-Germain, um bom resultado.