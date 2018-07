Monaco arranca empate na Rússia e lidera grupo; Bayer e Tottenham ficam no 0 a 0

O Monaco manteve a invencibilidade na Liga dos Campeões nesta terça-feira e encerrou a terceira rodada do Grupo E na liderança da chave. Na Rússia, saiu atrás diante do CSKA Moscou, mas foi buscar a igualdade por 1 a 1 na reta final e acabou beneficiado pelo empate entre Bayer Leverkusen e Tottenham, por 0 a 0, para terminar o dia na frente.

Os resultados deixaram o grupo bastante embolado. A liderança é do Monaco com cinco pontos, seguido pelo Tottenham com quatro, o Bayer com três e o CSKA com dois. No dia 2 de novembro, o Monaco receberá o CSKA no principado, enquanto o Tottenham pega o Bayer em Londres.

Atuando em casa, o CSKA foi para cima nesta terça e aproveitou um descuido da defesa para abrir o placar aos 33 minutos, com o marfinense Lacina Traoré. Curiosamente, o jogador está emprestado ao time russo justamente pelo Monaco, onde foi mal na temporada passada.

No segundo tempo, o time do principado sofreu para responder, muito em função do desfalque de Falcão García, ainda lesionado. Mas quando atacava, o experiente Akinfeev garantia o resultado para o CSKA.

Parecia que a vitória russa estava garantida quando, aos 41 minutos, o português Bernardo Silva deixou tudo igual e selou o placar. Após bate-rebate na área, o jogador dominou pela direita e bateu bonito de canhota para confirmar o empate.

Enquanto isso, na outra partida do grupo, Bayer e Tottenham fizeram uma partida sem emoções. O time inglês aproveitou-se da péssima fase do Leverkusen no Alemão - é apenas o décimo colocado - para não sofrer grandes sustos. Do outro lado, porém, também não conseguiram incomodar a meta defendida por Leno.