Monaco confirma contratação de Vanderson, do Grêmio, por R$ 70 milhões

Uma das principais revelações do Grêmio em 2021, o lateral-direito Vanderson vai defender as cores do Monaco, equipe que disputa o Campeonato Francês, nos próximos cinco anos. Contratado por aproximadamente R$ 70 milhões, o jogador se disse honrado com sua primeira aventura fora do País.

"Estou muito feliz de me juntar ao Monaco, um clube histórico na Ligue 1 (Campeonato Francês), e importante na Europa. Também é um clube onde muitos brasileiros brilharam. Uma honra ter oportunidade de fazer parte de um grande projeto", comemorou o jogador de apenas 20 anos.

Vanderson é o terceiro jovem promissor negociado pelo Grêmio nos últimos meses para a Europa. Precisando fazer caixa, o clube gaúcho já havia negociado o volante Matheus Henrique, de 23 anos, e o zagueiro Ruan, de 22, ao italiano Sassuolo, em agosto. O defensor ainda ficou no Sul até o fim do Brasileirão.

O clube francês fez diversos posts em suas redes sociais neste sábado para festejar e divulgar o anúncio da contratação. Vanderson chega como jogador prodígio no Monaco, que está cheio de expectativas. Até um vídeo com seus grandes lances foi divulgado.

"O AS Monaco tem o prazer de anunciar a chegada do lateral-direito brasileiro Vanderson, do Grêmio. O brasileiro assinou um contrato de cinco anos com o clube", anunciou os franceses, que venceram a concorrência com o inglês Brentford.

Os gaúchos também oficializaram a negociação de Vanderson, que fez 24 jogos pelo clube entre Brasileirão, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Libertadores e Gauchão, e marcou três gols. "O Grêmio agradece o empenho profissional de Vanderson e deseja sucesso no decorrer de sua carreira."