Monaco contrata volante Toulalan por duas temporadas

SÃO PAULO - De volta à elite francesa e contando com os investimentos do russo Dmitry Rybolovlev, o Monaco segue contratando reforços para a próxima temporada. E neste sábado o clube anunciou o acerto com o volante Jeremy Toulalan, de 29 anos, que assinou contrato por dois anos, com possibilidade de renovação por mais um.

"Nós estamos muito felizes com a contratação de Jeremy. Suas habilidades, sua experiência europeia e internacional, vão ser importantes características para nosso time nesta temporada", declarou Vadim Vasilyev, diretor esportivo do Monaco.

Toulalan começou sua carreira no Nantes, mas foi no Lyon que o jogador viveu seus melhores dias, com as conquistas dos Campeonatos Franceses de 2006/2007 e 2007/2008. Em 2011, foi negociado com o Málaga, onde era um dos líderes da equipe. Experiente, ele tem 36 partidas com a camisa da seleção francesa.

E o sábado foi mesmo de boas notícias para o Monaco. Como parte da pré-temporada, a equipe enfrentou um time amador da cidade de Cascia e goleou por 11 a 0. A partida marcou a estreia de outro contratado para a próxima temporada, o zagueiro português Ricardo Carvalho, ex-Real Madrid.