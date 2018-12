Monaco supera time de Ganso e deixa zona de rebaixamento do Francês

O Monaco finalmente deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Francês nesta terça-feira, ao menos provisoriamente. Na abertura da 16.ª rodada da competição, o time do principado visitou o Amiens, de Paulo Henrique Ganso, e contou com dois gols de pênalti de Falcao García para vencer por 2 a 0, ultrapassando justamente o rival.

O resultado levou o Monaco a 13 pontos, mesmo número do Amiens, mas com melhor saldo de gols, ficando em 17.º, enquanto o adversário é o penúltimo. O Dijon, com a mesma pontuação, é o 18.º, ainda atua na rodada e pode passar o time monegasco.

Depois de um péssimo início de Francês e de chegar a ficar 12 jogos sem vencer na competição, o time comandado por Thierry Henry parece começar a se encontrar e venceu pela segunda vez nas últimas três rodadas. Pior para o time de Ganso e do ex-corintiano Stiven Mendoza, que ficaram em campo os 90 minutos nesta terça, mas pouco fizeram.

O Monaco conseguiu sair na frente aos 42 minutos do primeiro tempo, em pênalti cobrado por Falcao García. Já nos acréscimos da etapa final, Bakaye Dibassy cometeu nova penalidade e foi expulso. O mesmo Falcao foi para a cobrança e definiu o placar.

Embalado pelos resultados recentes, o Monaco tenta manter a reação na próxima sexta-feira, quando recebe o Nice, que empatou em 0 a 0 com o Angers nesta terça, em casa. No dia seguinte, o Amiens visita o Guingamp.