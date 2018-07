Monaco devolverá valor de ingresso de torcedores que foram a 7 a 1 contra PSG

O Monaco decidiu reembolsar aos seus torcedores o valor dos ingressos da partida de domingo contra o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, que terminou com placar de 7 a 1 para os donos da casa e lhes garantiu o título do Campeonato Francês com cinco rodadas de antecipação.

O clube do principado divulgou em sua conta no Twitter nesta segunda-feira que em breve passará aos interessados as informações para obter o reembolso. O PSG obteve neste domingo seu sétimo título na história do Francês, o quinto nos últimos seis anos, e sucedeu o próprio Monaco, vencedor na temporada passada.

O jornal Le Parisien lembrou nesta segunda-feira que é a primeira vez desde 1974 que o time do principado perde por seis gols de diferença pelo campeonato nacional.

"Os únicos que estiveram à altura foram nossos torcedores, e lhes agradeço. Apoiaram a equipe, mas não conseguimos fazer nada. Faremos tudo a partir do próximo jogo para que fiquem orgulhosos", disse o vice-presidente do Monaco, Vadim Vasilyev, também pelo Twitter.