Mônaco é derrotado pelo Lyon no Campeonato Francês

O início ruim do Mônaco no Campeonato Francês se manteve nesta sexta-feira, quando o vice-campeão da temporada passada perdeu por 2 x 1 para o Olympique Lyonnais.

A equipe do principado, que negociou o colombiano James Rodríguez com o Real Madrid e seu compatriota Radamel Falcao Garcia com o Manchester United durante a pré-temporada, está em 16º lugar na tabela, com quatro pontos marcados em cinco jogos. O Lyon, que também teve um começo difícil, está quatro posições acima do Mônaco, com seis pontos.

O primeiro gol do Lyon foi marcado aos 30 minutos por Nabil Fekir, que recebeu passe de Steed Malbranque e venceu o goleiro Danijel Subasic de dentro da área. Lucas Ocampos empatou nove minutos depois com um bonito chute, mas o Mônaco tinha pouca inspiração e Dimitar Berbatov, que deve assumir as funções de Falcao no ataque, perdeu uma boa oportunidade perto do intervalo.

Corentin Tolisso fez 2 x 1 para o Lyon a 17 minutos do final com um chute rasteiro após passe do meio-campista Arnold Mvuemba.

No sábado, o atual campeão Paris St Germain pode assumir a liderança se vencer o Rennes fora de casa.

(Reportagem de Julien Pretot)