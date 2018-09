Monaco é superado pelo Olympique em casa e perde a segunda seguida no Francês

Vice-campeão da Campeonato Francês na última temporada, o Monaco largou mal nesta edição do torneio nacional. Em casa, no Estádio Louis II, a equipe monegasca foi derrotada por 3 a 2 para o Olympique de Marselha em duelo da quarta rodada e amargou o segundo revés consecutivo na competição.

O resultado negativo rebaixa o Monaco para a 13ª posição, muito longe da parte de cima da tabela de classificação, onde agora está o Olympique de Marselha, que, com o triunfo, subiu três posições, passando a ocupar a quinta posição, com sete pontos, a cinco do líder Paris Saint-Germain.

Em campo, o time do principado cedeu muitos espaços para o Olympique. O vice-campeão da Liga Europa aproveitou a desorganização do time da casa e abriu o placar no final da primeira etapa com o grego Mitroglou, que teve outras chances para balançar as redes.

O Monaco voltou com outra postura na etapa final e conseguiu a virada com dois gols em cinco minutos. O belga Tielemans empatou a partida e o colombiano Falcao García, com o oportunismo de sempre, colocou os donos da casa em vantagem, que não durou por muito tempo.

Aos 29 minutos, Thauvin buscou o empate para o time de Marselha em chute forte de canhota. A igualdade permaneceu até os 44, quando Germain apareceu na área para desviar cobrança de escanteio para o gol e sacramentar o segundo triunfo do Olympique no campeonato.

Nas outras partida deste domingo pelo Francês, o Rennes fez o dever de casa ao derrotar o Bordeaux por 2 a 0 e Saint-Étienne e Amiens, novo time de Paulo Henrique Ganso, não saíram do 0 a 0.