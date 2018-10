Monaco e Tottenham amargam empates e se complicam na Liga dos Campeões da Europa

Em um jogo muito disputado, Brugge e Monaco empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira, pela terceira rodada do Grupo A da Liga dos Campeões da Europa. O resultado foi ruim para as equipes, que somam apenas o primeiro ponto na competição. Os líderes Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, com seis cada, se enfrentam ainda nesta quarta.

O Monaco começou nervoso, pressionado pelo mal começo do trabalho do técnico Thierry Henry, que perdera na sua estreia no comando do time, no domingo passado, diante do Strasbourg, em jogo da 10.ª rodada do Campeonato Francês, competição na qual é o vice-lanterna.

O Brugge aproveitou e teve algumas chances para abrir o placar, mas falhou nas finalizações. O castigo veio aos 31 minutos com Sylla, que surgiu rápido entre os zagueiros do time belga para abrir o placar para o Monaco.

O mesmo Sylla teve chance de ampliar a vantagem francesa. Ele chegou a driblar o goleiro, mas, desequilibrado, chutou para fora. No lance seguinte, Wesley subiu bonito para, de cabeça, empatar para o Brugge.

O segundo tempo foi todo do Brugge, que buscou o gol da vitória quase o tempo todo, enquanto que a equipe francesa ficou acuada em seu campo. Vormer e Wesley tiveram boas chances, mas desperdiçaram. Openda, aos 48 minutos, sozinho na pequena área, cabeceou para fora.

Sem grandes chances de seguir na competição, Monaco e Brugge deverão disputar o terceiro lugar no grupo, que leva para a fase eliminatória da Liga Europa.

GRUPO B

PSV Eindhoven x Tottenham foi outro duelo bastante interessante, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Válido pelo Grupo B, o jogo terminou empatado por 2 a 2, em Eindhoven, na Holanda, o que prejudicou também as duas equipes, que acumularam o primeiro ponto. Barcelona e Internazionale somam seis cada e se enfrentam nesta quarta.

A primeira etapa foi disputada em rimo intenso, com direito a uma bola na trave de Kane para o Tottenham e Pereiro para o PSV. O clube holandês abriu o placar com Lozano, aos 29 minutos, após falha do zagueiro Alderweireld. Depois de ter um gol anulado de forma errada pela arbitragem, o Tottenham obteve o empate com Lucas Moura, aos 39, um dos destaques do time inglês na primeira etapa.

O segundo tempo foi quase todo do Tottenham, que abriu vantagem no placar com uma bonita cabeçada de Kane, aos 9 minutos. Os ingleses tiveram chance de ampliar, mas Kane falhou e Lamela acertou o travessão.

O panorama começou a mudar aos 33 minutos, quando o goleiro francês Hugo Lloris foi expulso após cometer falta em Lozano fora da área. O PSV ganhou entusiasmo e conseguiu o empate com De Jong, aos 43. As duas equipes também deverão brigar pelo terceiro lugar no grupo, que dá uma vaga na Liga Europa.