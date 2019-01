Monaco elimina Rennes nos pênaltis na Copa da Liga Francesa

Depois de empate por 1 a 1 no tempo normal, o Monaco derrotou o Rennes na disputa de pênaltis, por 8 a 7, nesta quarta-feira, em casa, e garantiu classificação para as semifinais da Copa da Liga Francesa. O time se une ao Strasbourg, que eliminou o Lyon, na terça-feira.

Em um jogo bastante disputado, o Rennes abriu o placar aos 29 minutos. Hatem Ben Arfa fez grande jogada, ao passar por quatro adversários, e ainda encontrou espaço para dar ótimo lançamento para Benjamin Bourigeaud, que só teve o trabalho de desviar do goleiro Loic Badiashile.

O empate do Monaco só veio aos nove minutos da segunda etapa. Rony Lopes foi mais rápido que toda a zaga do Rennes para surgir livre diante do goleiro Tomas Koubek, desviar e empatar o placar.

Com o empate após 90 minutos, a vaga foi decidida na disputa de penalidades e o Monaco venceu por 8 a 7. Nas primeiras cinco cobranças houve empate por 3 a 3. O veterano zagueiro brasileiro Naldo perdeu um dos pênaltis do Monaco, que o contratou recentemente. Nas cobranças seguintes, o goleiro Tomas Koubek, do Rennes, errou o seu pênalti, o que foi determinante para a eliminação da sua equipe.

A classificação para a semifinal foi importante para o Monaco, penúltimo colocado no Campeonato Francês e vivendo uma temporada complicada - no domingo, visitará o Olympique de Marselha pelo torneio nacional. O Rennes é o oitavo colocado e terá pela frente o Nantes no domingo, também fora de casa.

Bordeaux x Le Havre e Paris Saint-Germain x Guingamp jogam ainda nesta quarta-feira e decidem as duas vagas restantes para as semifinais.