Monaco empata com Benfica e Bayer vira líder no Grupo C

Sem nenhuma grande potência e nenhum "saco de pancadas", o Grupo C da Liga dos Campeões da Europa vai cumprindo a promessa de ser um dos mais equilibrados da competição. Nesta quarta-feira, o Bayer Leverkusen recebeu o Zenit, venceu por 2 a 0 e assumiu a ponta da chave. Pior para o Monaco, que não passou de um empate por 0 a 0 com o Benfica, em casa, e caiu para segundo.

Os resultados levaram o Bayer Leverkusen a seis pontos, seguido pelo Monaco, que tem cinco, o Zenit, que tem quatro, e o Benfica, lanterna com apenas um ponto ganho. A quarta rodada do Grupo C acontecerá no dia 4 de novembro, quando o Zenit recebe o Bayer na Alemanha e o Benfica pega o Monaco em Portugal.

Nesta quarta-feira, o Bayer encontrava muita dificuldade para passar pelo Zenit, até que no segundo tempo, aos 12 minutos, Donati recebeu pela direita, ajeitou e acertou belo chute de longe para marcar o primeiro. Apenas cinco minutos depois, os donos da casa aproveitaram desatenção do adversário após cobrança de falta e Papadopoulos apareceu para marcar de cabeça.

O equilíbrio também foi a tônica do outro jogo do grupo. O Monaco recebeu o Benfica e tentou o gol ao longo dos 90 minutos. A pressão se intensificou na reta final do segundo tempo, depois que Lisandro López foi expulso, aos 30 minutos, e deixou os portugueses com um a menos. Mas o time visitante soube se segurar e arrancou o empate para conquistar seu primeiro ponto no torneio.