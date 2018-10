Monaco empata com Dijon em casa e segue na penúltima colocação do Francês

A fase do Monaco definitivamente não é boa. Pela 11ª rodada do Campeonato Francês, o time enfrentou o Dijon e empatou a partida em 2 a 2 na estreia de Thierry Henry como técnico da equipe atuando no estádio Louis II.

O alemão Benjamin Henrichs e o polonês Kamil Glik balançaram as redes para o Monaco, mas Mickael Alphonse e Mehdi Abeid viraram para os visitantes.

Com o resultado, o Monaco, campeão francês na última temporada, aparece na penúltima colocação. Além disso, já são 13 jogos sem vencer no Francês e também na Liga dos Campeões. Dessa maneira, segue com sete pontos na vice-lanterna da competição. Já o Dijon mantém a sequência de sete jogos sem triunfar, na 16ª posição, com 11 pontos.

Ainda neste sábado, o Lille recebeu o Caen e venceu por 1 a 0. Com o resultado, a equipe emplaca o quarto triunfo consecutivo, vai a 25 pontos e se mantém na vice-liderança do Francês, com cinco pontos a menos que o líder PSG, que ainda entra em campo neste domingo contra o Olympique de Marselha.

Outros duelos agitaram a rodada, com destaque para Lyon e Montpellier. O Lyon venceu o Angers por 2 a 1, enquanto o Montpellier encarou o Toulouse fora de casa e também triunfou por 3 a 0.

O Montpellier têm 22 pontos e está na terceira colocação, contra 20 pontos do Lyon, na quarta posição do campeonato.