Monaco empata com o Rennes e PSG pode ser campeão francês na próxima rodada

O Monaco ficou no empate por 1 a 1 com o Rennes nesta quarta-feira, fora de casa, e deixou o Paris Saint-Germain ainda mais próximo do título do Campeonato Francês. A sete rodadas do término da competição, o Monaco é o segundo colocado com 67 pontos e o PSG lidera com 83. O Rennes está em quinto lugar, com 46.

O Paris Saint-Germain pode erguer o troféu da competição já na próxima rodada. Para isso, precisará vencer o Saint-Étienne na sexta-feira, fora de casa, e torcer para uma derrota do Monaco, que receberá o Nantes no sábado.

Se essa combinação de resultados acontecer, o PSG vai a 86 pontos e abre 19 de vantagem sobre o Monaco a seis rodadas do fim do Campeonato Francês. Com isso não poderá ser mais alcançado pelo adversário. O Rennes visitará o Nice no domingo.

No duelo desta quarta-feira, o Monaco contou com as presenças dos brasileiros Fabinho e Jemerson entre os titulares e saiu atrás do marcador. Logo aos 20 minutos, Joris Gnagnon abriu o placar para a equipe anfitriã. O Monaco reagiu nove minutos mais tarde com Rony Lopes.