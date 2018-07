Monaco ganha do Leverkusen e recupera vice-liderança

O Monaco entrou em campo pressionado nesta quarta-feira. Um pouco antes, tinha perdido a segunda colocação do Grupo C da Liga dos Campeões da Europa para o Zenit, que ganhou do Benfica por 1 a 0 na Rússia. Além disso, enfrentaria o líder Bayer Leverkusen na Alemanha. Mas nada disso intimidou o time francês. Assim, venceu por 1 a 0 e retomou a vice-liderança da chave.

Agora, faltando apenas uma rodada para o término da fase de grupos da competição, o Bayer Leverkusen lidera com nove pontos, enquanto o Monaco tem oito e o Zenit, sete. O lanterna Benfica, com apenas quatro pontos, é o único já eliminado - não briga mais nem para ser o terceiro colocado da chave, o que lhe daria vaga na Liga Europa, porque perde nos critérios de desempate.

Assim, mesmo com a derrota em casa, o Bayer Leverkusen garantiu nesta quarta-feira a classificação antecipada para as oitavas de final, já que Monaco e Zenit fazem confronto direto na última rodada, em 9 de dezembro, na França - no mesmo dia, o time alemão enfrenta o Benfica em Portugal, buscando mais uma vitória para poder avançar na primeira colocação do grupo.

No jogo desta quarta-feira em Leverkusen, o Monaco fez o que precisava fazer, conseguindo a vitória que o deixa em boas condições para a última rodada. O gol do time francês foi marcado pelo meia-atacante argentino Lucas Ariel Ocampos, que tinha entrado em campo um pouco antes e, logo em seu primeiro toque na bola, fez 1 a 0 aos 27 minutos do segundo tempo.