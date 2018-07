Monaco ganha, passa Bayer Leverkusen e avança como líder

O Monaco venceu o Zenit por 2 a 0, nesta terça-feira, na França, e garantiu seu avanço às oitavas de final da Liga dos Campeões. Para completar, assegurou a sua vaga na próxima fase como líder do Grupo C, com 11 pontos, ao contar com o tropeço do Bayer Leverkusen, que ficou com 10 pontos ao apenas empatar por 0 a 0 com o eliminado Benfica, em Portugal.

Assim, a equipe francesa irá atuar em casa no confronto de volta do primeiro estágio de mata-mata da competição continental, enquanto o Leverkusen jogará a partida de ida na Alemanha e depois decidirá sua sorte longe de casa, contra rival a ser definido por meio de sorteio nesta semana.

No jogo disputado na França nesta terça, a equipe da casa saiu na frente do placar aos 18 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro tunisiano Aymen Abdennour recebeu falta batida pela esquerda e desviou de ombro para as redes. Já o segundo gol foi marcado pelo brasileiro Fabinho. Acionado por João Moutinho no lado esquerdo da grande área, ele soltou a bomba para a bola passar entre as pernas do goleiro Lodygin.

Com a derrota, o Zenit, do brasileiro Hulk, que teve atuação discreta nesta terça, foi eliminado e deixou a competição como terceiro colocado do Grupo C, com sete pontos, enquanto o Benfica fechou a sua campanha como lanterna, com cinco pontos. O empate, entretanto, custou ao Leverkusen a perda da liderança da chave.