Monaco goleia fora de casa e se isola no segundo lugar do Francês

Enquanto o Paris Saint-Germain parece caminhar soberano para conquistar o título do Campeonato Francês, Monaco, Lyon e Olympique de Marselha fazem uma batalha pelas posições seguintes. Primeiro do trio a entrar em campo pela 18ª rodada, o time de Montecarlo fez a sua parte nesta sexta-feira ao golear o Saint-Étienne por 4 a 0, fora de casa.

+ Lille demite técnico Marcelo Bielsa após suspendê-lo no mês passado

+ Neymar volta aos treinos no PSG e reforçará a equipe no sábado

O triunfo levou o Monaco aos 38 pontos, a seis do líder PSG e com três a mais do que Lyon e Olympique de Marselha, que vão se enfrentar no domingo, sendo que um dia antes a equipe parisiense vai visitar o Rennes. Já o Saint-Étienne está ameaçado de rebaixamento, na 15ª posição, com 20 pontos.

Com os brasileiros Jemerson, Jorge e Fabinho como titulares, o Monaco não teve problemas para abrir vantagem no duelo desta sexta. O time marcou pela primeira vez logo aos três minutos com o gol marcado por Djibril Sidibé. E foi ao intervalo vencendo por 2 a 0, com o gol de Thomas Lemar aos 32.

Na etapa final, o brasileiro Fabinho marcou o terceiro gol do Mônaco. E o jogo ficou ainda mais fácil para o Monaco com a expulsão do goleiro Stephane Ruffier na sequência do gol, por desentendimento entre os jogadores dos dois clubes. Com um a mais em campo, o senegalês Balde Keita fez o quarto gol do time aos 15. E a equipe até "tirou o pé" nos minutos finais, sustentando o dilatado placar de 4 a 0.