Monaco goleia Vallières, da Quarta Divisão, e decide Copa da França com o PSG

O Monaco não deu chances para a zebra e será o adversário do Paris Saint-Germain na decisão da Copa da França, no dia 19 de maio. A classificação veio com imponente goleada sobre o Rumilly Vallières, da Quarta Divisão, por 5 a 1, no Parc des Sports, na cidade de Annecy.

Apesar da fácil vitória, foi o Vallières quem saiu na frente na semifinal desta quinta-feira. Por sete minutos, a pequena equipe sonhou com classificação à decisão. Esse foi o tempo que conseguiu segurar o 1 a 0, graças a gol de Peuget.

Um sonho desfeito em somente 12 minutos, quando o gigante do confronto buscou a virada, com gol contra de Bozon e outro de Tchouaméni, ambos antes do intervalo.

Após o descanso, Ben Yedder ampliou aproveitando assistência de Fábregas. O espanhol já havia dado o passe do segundo gol e deixou sua marca antes de Golovin definir a fácil goleada e o avanço à decisão.

O Monaco buscará sua sexta conquista, diante do atual campeão, em clima de revanche. A última vez que a equipe chegou à decisão foi na temporada 2009/2010, na qual acabou superada por 1 a 0 no Stade de France, na prorrogação.

A boa notícia é que Neymar não deve defender o atual campeão por causa de um cartão amarelo recebido aos 44 minutos da semifinal contra o Montpellier. O brasileiro teria punição de três jogos reduzida para dois na França caso ficasse sem punições em três partidas seguidas. Recebeu a nova punição justamente no terceiro jogo e deve ser tirado da final de quarta-feira.