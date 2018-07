Monaco perde 2 pontos no próximo Campeonato Francês

PARIS - O Monaco já começou mal na sua volta à elite do futebol na França. Em julgamento realizado nesta quinta-feira, o clube foi punido com a perda de dois pontos na próxima edição do Campeonato Francês, marcada para começar no dia 9 de agosto. A pena foi aplicada por causa dos tumultos provocados pelos torcedores na comemoração da conquista do título da segunda divisão.

Além dos dois pontos perdidos, o Monaco será obrigado a disputar uma partida em casa com portões fechados, sem a presença da torcida. Tudo por causa da confusão provocado por seus torcedores no jogo contra o Le Mans, no dia 17 de maio, quando invadiram o gramado antes do apito final.

Recentemente comprado pelo bilionário russo Dmitry Rybolovlev, o Monaco volta à divisão de elite já como favorito ao título francês. Até agora, o clube investiu cerca de 120 milhões de euros em reforços para a próxima temporada, ao contratar jogadores como o português João Moutinho e os colombianos Falcao Garcia e James Rodriguez.