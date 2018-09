Monaco perde do Saint-Étienne e se afunda na zona de rebaixamento do Francês

Depois de terminar entre os três primeiros colocados do Campeonato Francês nos últimos cinco anos, o Monaco começou a temporada em uma crise inexplicável na atual edição da competição. Nesta sexta-feira, a equipe perdeu para o Saint-Étienne por 2 a 0, fora de casa, e se afundou ainda mais na zona de rebaixamento.

Campeão em 2016/2017 e vice em 2017/2018, o Monaco ainda não se encontrou na temporada. Com o resultado desta sexta, chegou a quatro derrotas em oito rodadas. Com seis pontos, ocupa a 18.ª colocação e pode terminar a rodada na penúltima posição, uma vez que as outras equipes ainda atuam no fim de semana.

Melhor para o Saint-Étienne, que vive momento oposto e assumiu a vice-liderança provisória da tabela. Com o resultado desta sexta, a equipe subiu para 15 pontos, a seis do líder e imbatível Paris Saint-Germain. Lyon, Olympique de Marselha, Lille e Montpellier, porém, ainda podem ultrapassar os segundos colocados.

Diante de um Monaco irreconhecível, o Saint-Étienne aproveitou para construir o placar. Aos 40 minutos do primeiro tempo, Wahbi Khazri recebeu de Selnaes e finalizou para colocar os mandantes em vantagem. Já na etapa final, M'Vila foi o garçom para que o mesmo Khazri selasse o marcador, aos oito.

O Monaco agora volta suas atenções para a Liga dos Campeões, pela qual encara o Borussia Dortmund na quarta que vem, fora de casa. Já o Saint-Étienne só entra em campo novamente no sábado da próxima semana, quando encara o Lille, fora de casa, pelo Francês.