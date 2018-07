Monaco perde em casa e é rebaixado no Francês O dia não foi só de festa no principado de Mônaco. Enquanto o circo da Fórmula 1 estava sendo desmontado, o Monaco entrou em campo precisando vencer o Lyon para não ser rebaixado no Campeonato Francês. Perdeu por 2 a 0 no principado e vai disputar a segunda divisão na próxima temporada.