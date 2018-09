Monaco perde em casa para o Angers e amplia crise no Francês

Os três times que jogaram nesta terça-feira fora de casa na abertura da sétima rodada do Campeonato Francês venceram. Em um jogo muito fraco tecnicamente, o Angers aumentou a crise do Monaco ao vencer por 1 a 0, gol marcado pelo camaronês Stephane Bahoken, aos 27 minutos do primeiro tempo.

Com a derrota, o Monaco continua com seis pontos, em 16º lugar, com uma vitória. O time soma um triunfo, três empates e três derrotas. Seu adversário na oitava rodada, sexta-feira, será o Saint-Étienne, fora de casa. O Angers chegou aos 10 pontos, na nona colocação. Também joga no sábado, em seu estádio, diante do lanterna Guingamp.

O Nice venceu o Nantes, por 2 a 1, e chegou aos 10 pontos, na décima colocação na tabela. Christophe Jallet, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Jean-Victor Makengo, aos 24 da etapa final, fizeram os gols. Emiliano Sala, aos 12 do segundo tempo, marcou para o Nantes, que soma cinco pontos, na 18ª posição. No sábado, o Nice recebe o líder Paris Saint-Germain. Já o Nantes encara o Lyon no campo do adversário.

No melhor jogo da rodada, o Saint-Étienne superou o Toulouse por 3 a 2 e alcançou os 12 pontos, na terceira colocação. Os gols foram marcados por Louis Diony, aos 23 minutos do primeiro tempo, Remy Cabella, aos 21 do segundo, e Yannis Salibur, aos 30 do segundo. Max Gradel, aos 18 do segundo, e Jimmy Durmaz, aos 33 do segundo, fizeram os gols do Toulouse, que continua com 11 pontos, em quinto lugar. O próximo adversário da equipe será o Rennes.