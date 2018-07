Monaco recusa proposta de R$ 294 milhões do United por 'novo Henry'

Depois das reclamações públicas do treinador José Mourinho sobre a falta de 'faro de gol' dos atacantes do Manchester United, excluindo o lesionado Zlatan Ibrahimovic, a equipe inglesa parece ter voltado suas atenções para a contratação de uma das maiores joias do futebol europeu: Kylian Mbappé.

Segundo informações da Sky Sports italiana, o Monaco já recusou uma primeira proposta feita para a aquisição do jovem francês no valor de 85 milhões de euros (cerca de R$ 294 milhões). Ainda segundo a publicação, o clube do Principado de Mônaco exige uma valor entre R$ 415 milhões e R$ 484 milhões para liberar seu jogador.

Em março, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, também cogitou contratação de Mbappé, para formar dupla de ataque com o compatriota Karin Benzema. “Tudo é possível na vida, mas não falamos de jogadores que não pertencem ao Real Madrid. É muito bom, mas só pensamos na Liga Espanhola e na Liga dos Campeões!."

Barcelona, Manchester City e Paris Saint-Germain também são apontados como possíveis destinos do 'novo Henry', como é conhecido Mbappé, de apenas 18 anos. Em 38 jogos nesta temporada, foram 24 gols marcados pelo atacante, sendo cinco na Liga dos Campeões.