Monaco renova contrato até 2021 e empresta Boschilia para o Nantes

O Monaco informou nesta terça-feira que emprestará o meia brasileiro Gabriel Boschilia, de 22 anos, ao Nantes, da França. Junto com o empréstimo, o clube também anunciou que renovou contrato com o ex-jogador do São Paulo até 2021.

Revelado pelo time tricolor, Boschillia foi negociado com o Monaco em 2015. No ano seguinte, chegou a ser emprestado para o Liège, da Bélgica. Em 2017, quando começou a ter as primeiras chances no Monaco, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado do joelho direito e ficou por um longo tempo afastado dos gramados.

Na última temporada jogou apenas sete partidas e não balançou as redes. O Monaco estreia no Campeonato Francês no próximo sábado justamente contra o Nantes, fora de casa. O time monegasco vem de derrota por 4 a 0 para o Paris Saint-Germain no último sábado, em Shenzhen, na China, durante a disputa do título da Supercopa da França.

@Boschilia a prolongé d'un an son contrat avec l'AS Monaco avant de s'envoler pour le @FCNantes où il est prêté pour une saison. Bonne saison Boschi pic.twitter.com/9ECEj6mVvF — AS Monaco (@AS_Monaco) 7 de agosto de 2018

A partida marcou a volta de Neymar ao PSG. O atacante brasileiro entrou aos 31 minutos da etapa final - o também zagueiro e capitão Thiago Silva foi o único brasileiro a iniciar a disputa, mas foi substituído aos 28 do segundo tempo.