Monaco revela que United não definiu se comprará Falcao

O Manchester United vai esperar até o final da temporada para decidir se utiliza a cláusula para contratar em definitivo Radamel Falcao García, que defende nesta temporada o clube inglês por empréstimo, indicou um dirigente do Monaco, detentor dos direitos do jogador colombiano.

Vadim Vasilyev, vice-presidente do clube francês, disse nesta terça-feira ao jornal francês Nice Matin que se reuniu recentemente com dirigentes do Manchester United, e explicou que todos estão perplexos com a temporada ruim do atacante sul-americano. "Esta não foi sua melhor temporada, mas preferem esperar até o final do campeonato" para decidir, afirmou Vasilyev.

Falcao foi cedido pelo Monaco ao Manchester United no começo desta temporada, depois que uma grave lesão no joelho o deixou de fora da Copa do Mundo do ano passado no Brasil. O colombiano teve dificuldades para recuperar o ritmo de jogo e inclusive para se titular, tendo marcado apenas quatro gols em 25 partidas disputadas pela equipe dirigida por Louis van Gaal.

Vasilyev disse que Falcao saiu do Monaco porque "queria jogar em um nível mais alto", e que não tinha boa relação com Claudio Ranieri, ex-técnico do Monaco. Agora em má fase, ele está com o seu futuro incerto.