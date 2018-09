Monaco só empata com Nimes e amplia jejum no Campeonato Francês

O início ruim de temporada do Monaco se ampliou nesta sexta-feira. Na abertura da sexta rodada do Campeonato Francês, o time monegasco não passou do empate por 1 a 1 com o modesto Nimes, apesar do gol marcado pelo atacante colombiano Falcao García, se afastando ainda mais da briga pelas primeiras posições.

O próprio Nimes está à frente do Monaco, pois soma oito pontos, na sétima colocação. Já o Monaco ocupa o 12º lugar, agora com seis pontos. E o time do principado ainda pode ser ultrapassado por outros clubes na classificação no complemento da rodada.

No meio de semana, o Monaco havia estreado mal na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com a derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid, mesmo atuando em casa. E agora o time dirigido por Leonardo Jardim completou a sexta partida consecutiva sem vitória por diferentes competições.

Os gols da partida desta sexta-feira saíram no primeiro tempo. E quem abriu o placar foi o Nimes, aos 19 minutos, com Anthony Briançon, que cabeceou para as redes após cobrança de falta. O gol de empate saiu logo depois e foi de Falcao García, o seu terceiro nesta edição do Campeonato Francês, com uma finalização de fora da área e que desviou em um adversário aos 27 minutos.

O Monaco tentará encerrar o seu jejum na próxima terça-feira, quando vai receber o Angers. Já o Nimes entrará em ação no dia seguinte, também como mandante, contra o Guingamp.

A sexta rodada do Campeonato Francês prossegue no fim de semana com destaque para dois jogos no domingo. O líder Paris Saint-Germain vai visitar o Rennes, enquanto o segundo colocado Olympique de Marselha também atuará fora de casa, em clássico com o Lyon.