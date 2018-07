Monaco só empata no Azerbaijão e pode perder liderança na Liga Europa O Monaco deixou escapar, nesta quinta-feira, uma boa chance de encaminhar sua classificação à próxima fase da Liga Europa. Jogando em Baku, no Azerbaijão, o time de Montecarlo ficou apenas no empate em 1 a 1 com o Karabakh Agdam. O sueco Armenteros abriu o placar para os donos da casa, enquanto o português Ivan Cavaleiro empatou para os franceses após sair do banco.